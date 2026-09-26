Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый
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Коллекция Func FlashClean
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В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитУнитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1...
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В наличииЦена 42 690 руб.10673 руб. в СплитУнитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1...
Характеристики
Описание товара Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Лаконичный дизайн унитаза разработан итальянским дизайнерским агентством DanelonMeroni. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется быстросъемным сиденьем из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт устойчивый к появлению царапин в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой.
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Теги товара: Белый
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Теги товара: Белый
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