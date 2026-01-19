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Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром

12 Отзывы
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Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 1
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 2
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 3
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 4
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 5
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 6
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 1
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 2
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 3
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 4
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 5
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 6
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 090 руб.  9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624173
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
диспенсер, крепление, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x170x83
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
540

Описание товара Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Диспенсер для жидкого мыла из коллекции Func – стильная замена фабричным флаконам с жидким мылом. Он станет ярким завершающим штрихом в любом интерьере ванной комнаты – от просто и минималистичного до классического. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием и матового стекла белого цвета. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.

Отзывы о товаре Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
класнейший дозатор, дорого богато выглядит удобный функционал, приятно тактильные материалы из которых сделан
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный а вот крепление кажется хлюпенькое
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
краска на кнопке облезла. крепление расшаталось и затянуть невозможно, так как прокручивает. стоит своих денег? нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый дорогой дозатор. К сожалению аналогов не нашёл, поэтому пришлось купить этот после поломки старого.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Инна У.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая всё отлично очень нравится изделия данной фирмы рекомендую продавца спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Галина В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная продукция, хорошее качество по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальность дозатора под вопросом. Стакан этой же серии отличается от дозатора мыла по размеру, по качеству литья, по цвету и тактильно. Обидно. Сама серия классная. Доставили быстро.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший дозатор, металл за полгода действительно не проржавел. Трубочка в самом деле до дна не достает, ну и ладно, доливаем мыло раньше. Нажимается мягко.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел с коцками на хроме, хотя достали из заводской упаковки и точно никто не открывал. А так, очень нравится. Устойчиво держится после монтажа.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дозатор выглядит стильно, сделан качественно, стакан достаточно тяжелый. Покупала всю серию аксессуаров Func, продавец предложил скидку. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано очень хорошо, доставка во время , качество товара как и ожидали
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Нат

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дозатор. Странно, что за такие деньги и у такой хорошей фирмы носик дозатора делают из пластика. Но у меня вся сантехника этой фирмы и заказывала дозатор заранее зная этот минус. Оказалось, что на носике есть полоса - скорее всего так на всех дозаторах, мой внутренний перфекционист негодует, но ремонт так надоел, что возвращать не стала. В общем, вещь далеко не идеальная



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
диспенсер, крепление, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x170x83
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Диспенсер для жидкого мыла из коллекции Func – стильная замена фабричным флаконам с жидким мылом. Он станет ярким завершающим штрихом в любом интерьере ванной комнаты – от просто и минималистичного до классического. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием и матового стекла белого цвета. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
класнейший дозатор, дорого богато выглядит удобный функционал, приятно тактильные материалы из которых сделан
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный а вот крепление кажется хлюпенькое
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
краска на кнопке облезла. крепление расшаталось и затянуть невозможно, так как прокручивает. стоит своих денег? нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый дорогой дозатор. К сожалению аналогов не нашёл, поэтому пришлось купить этот после поломки старого.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Инна У.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая всё отлично очень нравится изделия данной фирмы рекомендую продавца спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Галина В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная продукция, хорошее качество по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальность дозатора под вопросом. Стакан этой же серии отличается от дозатора мыла по размеру, по качеству литья, по цвету и тактильно. Обидно. Сама серия классная. Доставили быстро.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший дозатор, металл за полгода действительно не проржавел. Трубочка в самом деле до дна не достает, ну и ладно, доливаем мыло раньше. Нажимается мягко.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел с коцками на хроме, хотя достали из заводской упаковки и точно никто не открывал. А так, очень нравится. Устойчиво держится после монтажа.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дозатор выглядит стильно, сделан качественно, стакан достаточно тяжелый. Покупала всю серию аксессуаров Func, продавец предложил скидку. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано очень хорошо, доставка во время , качество товара как и ожидали
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Нат

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дозатор. Странно, что за такие деньги и у такой хорошей фирмы носик дозатора делают из пластика. Но у меня вся сантехника этой фирмы и заказывала дозатор заранее зная этот минус. Оказалось, что на носике есть полоса - скорее всего так на всех дозаторах, мой внутренний перфекционист негодует, но ремонт так надоел, что возвращать не стала. В общем, вещь далеко не идеальная


Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36900 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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