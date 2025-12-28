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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром

16 Отзывы
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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 1
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 2
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 3
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 4
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 5
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 6
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 7
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
хром
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 1
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 2
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 3
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 4
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 5
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 6
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 7
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624167
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
хром
Комплектация
мыльница, держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
18x92x122
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
340

Описание товара Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Обтекаемая форма мыльницы в стиле hi-tech перекликается с формами современных гаджетов и безусловно станет ярким акцентом в вашей ванной комнате. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. Мыльница Func выполнена из сплава металлов и экологичного пластика элегантного белого цвета. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром

Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мыльница-минималист,аккуратная, ничего лишнего,тяжеленькая,добротная,единственно,кому-то захочется,что бы был стек,но она настолько плоская,что за ней ухаживать очень легко.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
мыльница симпатичная, хотелось с дренажем, но такие или совсем хлипкие и тонкие, или Ravak чуть ли не за 10 тр...
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала купили стакан для зубных щеток, очень понравился. Мыльницей также довольны. Выглядит эстетично, удобно пользоваться, размеры отлично вписались. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо смотрится, брали в комплекте с остальными аксессуарами (все в одном стиле), качеством довольны.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился, хорошего качества материалы. Надеюсь прослужит долго. Стекло снизу глянцевое, сверху- матовое , метал похож на нержавейку , внутри резиночка, благодаря ей стекло плотно ложится .
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар - супер. Дороговат только. Уже стоит на месте.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Сергей Э.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая мыльница, других вариантов за эти деньги нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мыльница выглядит очень стильно. Толстое стекло, в креплении не болтается за счёт силиконового ободка. В комплекте крепления и инструкция по установке. Очень довольна покупкой! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мыльница! В ней сразу чувствуется основательность!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рамка на вид и на ощупь похоже реально нержавейка, планка крепления очень прочная. Притянул только на один из двух точек крепления, тянул сильно, не лопнула, заслуживает уважения по качеству .
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Анжелика К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка, пришло в целости. Качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Савина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая мыльница. Пока не монтировали, но выглядит довольно надежно и качественно
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Аля Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Мыльница тяжелая, съёмная, можно вымыть, но как показывает практика, особо не нуждается в чистке. Подходит по стилю, бренд am.pm.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
Аксессуары от AM.PM очень стильные и качественные, рекомендую к покупке и установке.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
В ванной комнате вся сантехника и аксессуары фирмы am.pm. По моему один из лучших брендов. Поэтому выбор остановил на этой мыльнице, к тому же выглядит очень стильно, плюс небольшого размера.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная мыльница, достаточно компактная. В принципе из-за этого и брали. Подходит для маленькой раковины, много не выступает от стены



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
хром
Комплектация
мыльница, держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
18x92x122
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Обтекаемая форма мыльницы в стиле hi-tech перекликается с формами современных гаджетов и безусловно станет ярким акцентом в вашей ванной комнате. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. Мыльница Func выполнена из сплава металлов и экологичного пластика элегантного белого цвета. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мыльница-минималист,аккуратная, ничего лишнего,тяжеленькая,добротная,единственно,кому-то захочется,что бы был стек,но она настолько плоская,что за ней ухаживать очень легко.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
мыльница симпатичная, хотелось с дренажем, но такие или совсем хлипкие и тонкие, или Ravak чуть ли не за 10 тр...
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала купили стакан для зубных щеток, очень понравился. Мыльницей также довольны. Выглядит эстетично, удобно пользоваться, размеры отлично вписались. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо смотрится, брали в комплекте с остальными аксессуарами (все в одном стиле), качеством довольны.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился, хорошего качества материалы. Надеюсь прослужит долго. Стекло снизу глянцевое, сверху- матовое , метал похож на нержавейку , внутри резиночка, благодаря ей стекло плотно ложится .
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар - супер. Дороговат только. Уже стоит на месте.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Сергей Э.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая мыльница, других вариантов за эти деньги нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мыльница выглядит очень стильно. Толстое стекло, в креплении не болтается за счёт силиконового ободка. В комплекте крепления и инструкция по установке. Очень довольна покупкой! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мыльница! В ней сразу чувствуется основательность!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рамка на вид и на ощупь похоже реально нержавейка, планка крепления очень прочная. Притянул только на один из двух точек крепления, тянул сильно, не лопнула, заслуживает уважения по качеству .
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Анжелика К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка, пришло в целости. Качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Савина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая мыльница. Пока не монтировали, но выглядит довольно надежно и качественно
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Аля Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Мыльница тяжелая, съёмная, можно вымыть, но как показывает практика, особо не нуждается в чистке. Подходит по стилю, бренд am.pm.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
Аксессуары от AM.PM очень стильные и качественные, рекомендую к покупке и установке.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
В ванной комнате вся сантехника и аксессуары фирмы am.pm. По моему один из лучших брендов. Поэтому выбор остановил на этой мыльнице, к тому же выглядит очень стильно, плюс небольшого размера.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная мыльница, достаточно компактная. В принципе из-за этого и брали. Подходит для маленькой раковины, много не выступает от стены


Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34200 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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