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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром

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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 1
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 2
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 3
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 4
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 1
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 2
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 3
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 4
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 890 руб.  9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624136
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
вешалка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
55x24x250
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х7х5
Вес, г.
410

Описание товара Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан набор крючков для полотенец, которые по форме так напоминают современные смартфоны. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
вешалка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
55x24x250
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан набор крючков для полотенец, которые по форме так напоминают современные смартфоны. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35900 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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