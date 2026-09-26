Top.Mail.Ru
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото 1
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото 2
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серебро
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото 1
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото 2
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
11 990 руб.  12 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624126
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебро
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х75х8
Вес, кг.
9.65

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S

Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебро
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...