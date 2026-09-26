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Зеркало 100см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX1003SA белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало 100см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX1003SA белый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
19 690 руб.  22 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624109
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.85х0.09
Вес, кг.
12

Описание товара Зеркало 100см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX1003SA белый

Коллекция мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами простым и удобным для всех членов семьи. Зеркало с LED-подсветкой – это современный стильный и функциональный элемент интерьера который станет украшением ванной комнаты эффектно преобразит любой интерьер и подчеркнет его индивидуальность. Зеркало изготовлено из зеркального полотна от ведущего европейского производителя зеркал AGC. Край зеркального полотна обработан еврокромкой что обеспечивает надежную защиту от случайных порезов при контакте с изделием. В качестве элемента LED-подсветки используется светодиодная лента которая создает мягкое и равномерное свечение по контуру всего зеркала. Управление подсветкой осуществляется при помощи бесконтактного сенсора нового поколения. Он позволяет управлять включением/выключением и яркостью LED-подсветки без касания зеркального полотна. Зеркало дольше остается чистым. В зеркало встроено косметическое зеркало с трехкратным увеличением и собственной LED-подсветкой. Зеркало поставляется в комплекте с настенным крепежом и инструкцией.

Отзывы о товаре Зеркало 100см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX1003SA белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами простым и удобным для всех членов семьи. Зеркало с LED-подсветкой – это современный стильный и функциональный элемент интерьера который станет украшением ванной комнаты эффектно преобразит любой интерьер и подчеркнет его индивидуальность. Зеркало изготовлено из зеркального полотна от ведущего европейского производителя зеркал AGC. Край зеркального полотна обработан еврокромкой что обеспечивает надежную защиту от случайных порезов при контакте с изделием. В качестве элемента LED-подсветки используется светодиодная лента которая создает мягкое и равномерное свечение по контуру всего зеркала. Управление подсветкой осуществляется при помощи бесконтактного сенсора нового поколения. Он позволяет управлять включением/выключением и яркостью LED-подсветки без касания зеркального полотна. Зеркало дольше остается чистым. В зеркало встроено косметическое зеркало с трехкратным увеличением и собственной LED-подсветкой. Зеркало поставляется в комплекте с настенным крепежом и инструкцией.
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Зеркало 100см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX1003SA белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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