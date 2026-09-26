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Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый

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Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 1
Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 2
Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 3
Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 4
Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 5
Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 1
  • Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 2
  • Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 3
  • Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 4
  • Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 5
  • Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 790 руб.  23 400 руб. 
Начислим 1068 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый
17 790 руб. -24%
23 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х85х9
Вес, кг.
10

Описание товара Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый

Коллекция мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами простым и удобным для всех членов семьи. Зеркало с LED-подсветкой – это современный стильный и функциональный элемент интерьера который станет украшением ванной комнаты эффектно преобразит любой интерьер и подчеркнет его индивидуальность. Зеркало изготовлено из зеркального полотна от ведущего европейского производителя зеркал AGC. Край зеркального полотна обработан еврокромкой что обеспечивает надежную защиту от случайных порезов при контакте с изделием. В качестве элемента LED-подсветки используется светодиодная лента которая создает мягкое и равномерное свечение по контуру всего зеркала. Управление подсветкой осуществляется при помощи бесконтактного сенсора нового поколения. Он позволяет управлять включением/выключением и яркостью LED-подсветки без касания зеркального полотна. Зеркало дольше остается чистым. В зеркало встроено косметическое зеркало с трехкратным увеличением и собственной LED-подсветкой. Зеркало поставляется в комплекте с настенным крепежом и инструкцией

Отзывы о товаре Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами простым и удобным для всех членов семьи. Зеркало с LED-подсветкой – это современный стильный и функциональный элемент интерьера который станет украшением ванной комнаты эффектно преобразит любой интерьер и подчеркнет его индивидуальность. Зеркало изготовлено из зеркального полотна от ведущего европейского производителя зеркал AGC. Край зеркального полотна обработан еврокромкой что обеспечивает надежную защиту от случайных порезов при контакте с изделием. В качестве элемента LED-подсветки используется светодиодная лента которая создает мягкое и равномерное свечение по контуру всего зеркала. Управление подсветкой осуществляется при помощи бесконтактного сенсора нового поколения. Он позволяет управлять включением/выключением и яркостью LED-подсветки без касания зеркального полотна. Зеркало дольше остается чистым. В зеркало встроено косметическое зеркало с трехкратным увеличением и собственной LED-подсветкой. Зеркало поставляется в комплекте с настенным крепежом и инструкцией
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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