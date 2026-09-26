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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый

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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 1
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 2
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 3
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 4
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 5
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 6
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 7
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 8
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 9
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 10
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 11
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 1
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 2
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 3
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 4
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 5
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 6
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 7
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 8
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 9
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 10
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 11
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 590 руб. 
Начислим 1716 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый
28 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка, ящик
Открытые полки
Да
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х75х54
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
1
Развернуть
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка, ящик
Открытые полки
Да
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 28590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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