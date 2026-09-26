Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001OF дерево
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Коллекция Func
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В наличииЦена 27 890 руб. 30 060 руб.6973 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201OF де...
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В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 60см AM.PM Func M8FFUX0601OF дер...
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В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 60см AM.PM Func M8FFUX0601WG бел...
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В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитВешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346422 черный
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В наличииЦена 21 690 руб. 23 400 руб.5423 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дер...
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В наличииЦена 28 590 руб.7148 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG бел...
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В наличииЦена 66 790 руб.16698 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F700 хром
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В наличииЦена 4 290 руб. 4 680 руб.1073 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный
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В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитНожки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит
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В наличииЦена 73 390 руб.18348 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F722 черный
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В наличииЦена 74 590 руб. 80 190 руб.18648 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F200 хром
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В наличииЦена 78 890 руб.19723 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный
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В наличииЦена 78 290 руб.19573 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром
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В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром
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В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитРаковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая
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В наличииЦена 33 890 руб. 36 540 руб.8473 руб. в СплитРаковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая
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В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM Func M8FWPC0600WM белая
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В наличииЦена 22 590 руб.5648 руб. в СплитРаковина мебельная 80см AM.PM Func M8FWPC0800WM белая
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В наличииЦена 80 090 руб.20023 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром
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В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
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В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитКорзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный
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В наличииЦена 11 590 руб.2898 руб. в СплитРаковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая
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В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хро...
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В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 чер...
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В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый
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В наличииЦена 8 290 руб. 9 000 руб.2073 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый
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В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитДержатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный
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В наличииЦена 4 047 руб. 13 490 руб.1012 руб. в СплитСмеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состо...
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В наличииЦена 25 990 руб. 27 990 руб.6498 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром
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В наличииЦена 27 990 руб.6998 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный
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В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 ч...
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В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1000OF дерево
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В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1001WG белый
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В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСтолешница 120 см AM.PM Func M8FST1200OF дерево
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В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитСтолешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево
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В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитСтолешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый
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В наличииЦена 6 990 руб. 7 650 руб.1748 руб. в СплитСтолешница 80 см AM.PM Func M8FST0801WG белый
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В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
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В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH04029WG белый
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В наличииЦена 16 790 руб. 18 180 руб.4198 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602WG белый
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В наличииЦена 18 990 руб. 20 520 руб.4748 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH06029WG белый
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В наличииЦена 32 290 руб.8073 руб. в СплитСмеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром
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В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитСмеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный
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В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.P...
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В наличииЦена 32 690 руб.8173 руб. в СплитСмеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.P...
Характеристики
Описание товара Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001OF дерево
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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