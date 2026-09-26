Бензопила Starwind SG-4516 2200Вт 3л.с. дл.шины:16" (40cm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.7 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622381
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
26
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.7 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х26
Вес, кг.
6
Описание товара Бензопила Starwind SG-4516 2200Вт 3л.с. дл.шины:16" (40cm)
Бензопила STARWIND SG-4516 1 Вт 3 л.с. длина шины 16 дюймов 40 см 1898044 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
26
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.7 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
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Страна производитель
Китай
Бензопила STARWIND SG-4516 1 Вт 3 л.с. длина шины 16 дюймов 40 см 1898044 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Бензопила Starwind SG-4516 2200Вт 3л.с. дл.шины:16" (40cm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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