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Сетевая карта Intel Gigabit ET 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP E1G42ETBLK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта Intel Gigabit ET 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP E1G42ETBLK

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Сетевая карта Intel E1G42ETBLK - фото 1
Сетевая карта Intel E1G42ETBLK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
  • Сетевая карта Intel E1G42ETBLK - фото 1
  • Сетевая карта Intel E1G42ETBLK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622343
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
110

Описание товара Сетевая карта Intel Gigabit ET 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP E1G42ETBLK

Тип PCI Тип PCI - 2.0, чипсет сетевой карты - intel 82576.

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel Gigabit ET 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP E1G42ETBLK




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Описание
Тип PCI Тип PCI - 2.0, чипсет сетевой карты - intel 82576.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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