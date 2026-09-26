Top.Mail.Ru
Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевая карта Intel X540T2 - фото 1
Сетевая карта Intel X540T2 - фото 2
Сетевая карта Intel X540T2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Форм-фактор
PCIe
Скорость портов
10 Гбит/с
  • Сетевая карта Intel X540T2 - фото 1
  • Сетевая карта Intel X540T2 - фото 2
  • Сетевая карта Intel X540T2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622341
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевой адаптер
Форм-фактор
PCIe
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х4
Вес, г.
180

Описание товара Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2

Сетевая карта Intel X540-T2 – это высокопроизводительное решение для профессионалов, которым необходима стабильная и быстрая передача данных в корпоративных сетях, центрах обработки данных или при работе с ресурсоемкими приложениями. Благодаря поддержке скорости 10 Гбит/с она обеспечивает мгновенную передачу больших объемов информации, минимизируя задержки и повышая общую эффективность работы сети. Эта модель оснащена двумя портами RJ-45, что позволяет подключать её к двум независимым сетевым устройствам одновременно, обеспечивая отказоустойчивость и балансировку нагрузки. Карта идеально подходит для серверов, рабочих станций и виртуализированных сред, где критически важны высокая пропускная способность и надежность соединения. Интерфейс PCI-E x8 гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат, а поддержка стандарта PCI Express 2.1 обеспечивает стабильную работу без узких мест в передаче данных. Чип Intel X540, лежащий в основе этой сетевой карты, известен своей энергоэффективностью и низким уровнем задержек, что делает его оптимальным выбором для корпоративных решений. Карта поддерживает технологии виртуализации, включая SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), что особенно важно для облачных сервисов и виртуальных машин. Благодаря этому нагрузка на процессор снижается, а производительность увеличивается, позволяя эффективно распределять ресурсы между несколькими пользователями или приложениями. Встроенные механизмы управления трафиком и приоритезации данных обеспечивают стабильную работу даже при высокой нагрузке. Поддержка Jumbo Frames (пакетов увеличенного размера) ускоряет передачу крупных файлов, а функции энергосбережения снижают общее энергопотребление системы без ущерба для скорости. Intel X540-T2 также отличается высокой совместимостью с различными операционными системами, включая Windows, Linux и VMware, что делает её универсальным решением для разных IT-инфраструктур. Встроенные функции диагностики и мониторинга помогают быстро выявлять и устранять возможные проблемы в сети, сокращая время простоя и повышая отказоустойчивость. Эта сетевая карта – идеальное решение для тех, кто ценит надежность, скорость и качество. Она подходит для построения высоконагруженных сетей, где важны не только производительность, но и стабильность соединения. Благодаря передовым технологиям Intel X540-T2 гарантирует бесперебойную работу даже в самых требовательных средах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и минимальные задержки. Если вам необходимо быстрое и стабильное сетевое подключение, карта Intel X540-T2 станет отличным выбором. Её производительность, надежность и широкий набор функций делают её незаменимым инструментом для корпоративных сетей, серверов и высокопроизводительных рабочих станций.

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевой адаптер
Форм-фактор
PCIe
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Intel X540-T2 – это высокопроизводительное решение для профессионалов, которым необходима стабильная и быстрая передача данных в корпоративных сетях, центрах обработки данных или при работе с ресурсоемкими приложениями. Благодаря поддержке скорости 10 Гбит/с она обеспечивает мгновенную передачу больших объемов информации, минимизируя задержки и повышая общую эффективность работы сети. Эта модель оснащена двумя портами RJ-45, что позволяет подключать её к двум независимым сетевым устройствам одновременно, обеспечивая отказоустойчивость и балансировку нагрузки. Карта идеально подходит для серверов, рабочих станций и виртуализированных сред, где критически важны высокая пропускная способность и надежность соединения. Интерфейс PCI-E x8 гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат, а поддержка стандарта PCI Express 2.1 обеспечивает стабильную работу без узких мест в передаче данных. Чип Intel X540, лежащий в основе этой сетевой карты, известен своей энергоэффективностью и низким уровнем задержек, что делает его оптимальным выбором для корпоративных решений. Карта поддерживает технологии виртуализации, включая SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), что особенно важно для облачных сервисов и виртуальных машин. Благодаря этому нагрузка на процессор снижается, а производительность увеличивается, позволяя эффективно распределять ресурсы между несколькими пользователями или приложениями. Встроенные механизмы управления трафиком и приоритезации данных обеспечивают стабильную работу даже при высокой нагрузке. Поддержка Jumbo Frames (пакетов увеличенного размера) ускоряет передачу крупных файлов, а функции энергосбережения снижают общее энергопотребление системы без ущерба для скорости. Intel X540-T2 также отличается высокой совместимостью с различными операционными системами, включая Windows, Linux и VMware, что делает её универсальным решением для разных IT-инфраструктур. Встроенные функции диагностики и мониторинга помогают быстро выявлять и устранять возможные проблемы в сети, сокращая время простоя и повышая отказоустойчивость. Эта сетевая карта – идеальное решение для тех, кто ценит надежность, скорость и качество. Она подходит для построения высоконагруженных сетей, где важны не только производительность, но и стабильность соединения. Благодаря передовым технологиям Intel X540-T2 гарантирует бесперебойную работу даже в самых требовательных средах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и минимальные задержки. Если вам необходимо быстрое и стабильное сетевое подключение, карта Intel X540-T2 станет отличным выбором. Её производительность, надежность и широкий набор функций делают её незаменимым инструментом для корпоративных сетей, серверов и высокопроизводительных рабочих станций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...