Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб.
В наличии
Код товара: 622340
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х3
Вес, г.
120
Описание товара Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT
Чип - Intel 8257, стандарты - 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control.
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Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Чип - Intel 8257, стандарты - 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT - по цене 8120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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