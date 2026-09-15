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Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT

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Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 1
Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 2
Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 3
Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 4
Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 5
Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
  • Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 1
  • Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 2
  • Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 3
  • Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 4
  • Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 5
  • Сетевая карта Intel EXPI9402PT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT
8 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х3
Вес, г.
120

Описание товара Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT

Чип - Intel 8257, стандарты - 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control.

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Описание
Чип - Intel 8257, стандарты - 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT - по цене 8120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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