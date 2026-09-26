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Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002

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Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 1
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 2
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 3
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 4
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 5
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 6
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 1
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 2
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 3
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 4
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 5
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 6
  • Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002
8 830 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002

Картридж для Canon iR ADVANCE C3320. Ресурс: 19000 страниц при 5% заполнении листа. Цвет тонера: желтый.

Отзывы о товаре Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Описание
Картридж для Canon iR ADVANCE C3320. Ресурс: 19000 страниц при 5% заполнении листа. Цвет тонера: желтый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - по цене 8830 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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