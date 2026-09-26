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Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К)

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Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 1
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 2
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 3
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 4
Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
25
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 1
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 2
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 3
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 4
  • Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621773
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
1
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
191х77х74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х12
Вес, кг.
1.19

Описание товара Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К)

Портативная колонка Урал ТТ М-3к выполнена в красном корпусе, защищенном от влаги. Такое устройство обладает высокой мощностью на уровне 25 Вт, что позволяет ему воспроизводить мощный звук. Конструкция колонки предусматривает наличие двух громкоговорителей, оборудованных светодиодной подсветкой.Для подключения устройств, служащих источниками воспроизведения, колонка Урал ТТ М-3к использует канал Bluetooth 5.0 и вход AUX. Первый способ позволяет достичь беспроводной связи между устройствами, а второй способ требует подключения кабеля. При подключении по Bluetooth управлять колонкой можно будет через смартфон. Для питания колонки применяется встроенный аккумулятор Li-Ion емкостью 2000 мА·ч. Такая емкость позволяет устройству работать в течение 10 часов.

Отзывы о товаре Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
1
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
191х77х74
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Урал ТТ М-3к выполнена в красном корпусе, защищенном от влаги. Такое устройство обладает высокой мощностью на уровне 25 Вт, что позволяет ему воспроизводить мощный звук. Конструкция колонки предусматривает наличие двух громкоговорителей, оборудованных светодиодной подсветкой.Для подключения устройств, служащих источниками воспроизведения, колонка Урал ТТ М-3к использует канал Bluetooth 5.0 и вход AUX. Первый способ позволяет достичь беспроводной связи между устройствами, а второй способ требует подключения кабеля. При подключении по Bluetooth управлять колонкой можно будет через смартфон. Для питания колонки применяется встроенный аккумулятор Li-Ion емкостью 2000 мА·ч. Такая емкость позволяет устройству работать в течение 10 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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