Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси красный (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ К)
Портативная колонка Урал ТТ М-3к выполнена в красном корпусе, защищенном от влаги. Такое устройство обладает высокой мощностью на уровне 25 Вт, что позволяет ему воспроизводить мощный звук. Конструкция колонки предусматривает наличие двух громкоговорителей, оборудованных светодиодной подсветкой.Для подключения устройств, служащих источниками воспроизведения, колонка Урал ТТ М-3к использует канал Bluetooth 5.0 и вход AUX. Первый способ позволяет достичь беспроводной связи между устройствами, а второй способ требует подключения кабеля. При подключении по Bluetooth управлять колонкой можно будет через смартфон. Для питания колонки применяется встроенный аккумулятор Li-Ion емкостью 2000 мА·ч. Такая емкость позволяет устройству работать в течение 10 часов.
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