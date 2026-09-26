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Материнская плата Supermicro X12DPL-I6 2xLGA4189 C621A DDR4x8 2x1GbE ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Supermicro X12DPL-I6 2xLGA4189 C621A DDR4x8 2x1GbE ATX

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Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 1
Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 2
Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 3
Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 4
Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 5
Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 1
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 2
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 3
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 4
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 5
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621132
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
FC-LGA4189
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
2
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Разъемы SATA, шт
12
Слотов PCI-E x16
4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C621A
Размеры в упаковке, см
32х30х4
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Supermicro X12DPL-I6 2xLGA4189 C621A DDR4x8 2x1GbE ATX

Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM)

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X12DPL-I6 2xLGA4189 C621A DDR4x8 2x1GbE ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
FC-LGA4189
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
2
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Разъемы SATA, шт
12
Слотов PCI-E x16
4
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Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C621A
Описание
Материнская плата Supermicro MBD-X12DPL-i6-B, Series MBD-X12D (OEM)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X12DPL-I6 2xLGA4189 C621A DDR4x8 2x1GbE ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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