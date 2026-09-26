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Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL)

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Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 1
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 2
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 3
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 4
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 5
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 6
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 7
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 8
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 9
Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 1
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 2
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 3
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 4
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 5
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 6
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 7
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 8
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 9
  • Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620895
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
13х7х7
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL)

Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 предназначена для съемки внутри помещения и на улице. Ее можно закрепить на стене здания или установить на столе (удобно при использовании дома или в офисе). Подключение к сети интернет осуществляется через встроенный Wi-Fi модуль, который поддерживает беспроводную связь с частотой 2.4 ГГц. Корпус устройства соответствует стандарту IP65 и надежно защищен от попадания влаги и пыли. Внутренний микрофон с системой шумоподавления служит для четкой записи звука на расстоянии до 5 метров. Мощный динамик обеспечивает двустороннюю аудиосвязь. Интеллектуальный режим работы «День/ночь» позволяет получить хорошее качество изображения в любое время суток.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 предназначена для съемки внутри помещения и на улице. Ее можно закрепить на стене здания или установить на столе (удобно при использовании дома или в офисе). Подключение к сети интернет осуществляется через встроенный Wi-Fi модуль, который поддерживает беспроводную связь с частотой 2.4 ГГц. Корпус устройства соответствует стандарту IP65 и надежно защищен от попадания влаги и пыли. Внутренний микрофон с системой шумоподавления служит для четкой записи звука на расстоянии до 5 метров. Мощный динамик обеспечивает двустороннюю аудиосвязь. Интеллектуальный режим работы «День/ночь» позволяет получить хорошее качество изображения в любое время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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