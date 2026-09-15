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Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 070 руб.  1 830 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46
1 070 руб. -42%
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Для планшетов
iPad Air 10.9 (2022)
Материал
силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х2
Вес, г.
20

Описание товара Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46

Чехол Red Line надежно защищает корпус планшета от истирания, износа и появления механических повреждений при контакте с различными твердыми предметами и поверхностями. В конструкции модели предусмотрены отверстия, обеспечивающие доступ к камере, динамику, микрофону, датчикам и соединительным разъемам. Благодаря особой форме чехол можно использовать в качестве настольной подставки во время просмотра фильмов и общения по видеосвязи. Изделие застегивается одним движением за счет встроенного магнита. Для производства модели использован долговечный и прочный силикон, не подверженный разрыву и деформации. Благодаря компактному размеру чехла планшет не занимает много места при транспортировке.

Отзывы о товаре Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Для планшетов
iPad Air 10.9 (2022)
Материал
силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Red Line надежно защищает корпус планшета от истирания, износа и появления механических повреждений при контакте с различными твердыми предметами и поверхностями. В конструкции модели предусмотрены отверстия, обеспечивающие доступ к камере, динамику, микрофону, датчикам и соединительным разъемам. Благодаря особой форме чехол можно использовать в качестве настольной подставки во время просмотра фильмов и общения по видеосвязи. Изделие застегивается одним движением за счет встроенного магнита. Для производства модели использован долговечный и прочный силикон, не подверженный разрыву и деформации. Благодаря компактному размеру чехла планшет не занимает много места при транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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