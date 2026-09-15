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Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)

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Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)
400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)

Зарядное устройство Hoco – это надежное и эффективное решение для повседневной зарядки ваших мобильных устройств. Представленное в удобном сетевом формате, устройство обеспечивает стабильное питание ваших гаджетов прямо из розетки. Благодаря двум USB выходам, вы можете одновременно заряжать два устройства, экономя время и повышая удобство использования. Суммарная выходная мощность зарядного устройства составляет 12 Вт, что позволяет быстро и безопасно заряжать смартфоны, планшеты и другие электронные устройства. Сила выходного тока 2,4 А на каждый порт гарантирует оптимальную скорость зарядки, при этом не перегружая аккумулятор, что способствует долговечности его работы. Сетевое зарядное устройство Hoco – это высокая надежность от проверенного бренда, сочетающая современный дизайн и передовые технологии, подходящие для использования как дома, так и в офисе. Позаботьтесь о непрерывности работы ваших устройств, выбирая качество и удобство от Hoco.



Теги товара: usb

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Hoco – это надежное и эффективное решение для повседневной зарядки ваших мобильных устройств. Представленное в удобном сетевом формате, устройство обеспечивает стабильное питание ваших гаджетов прямо из розетки. Благодаря двум USB выходам, вы можете одновременно заряжать два устройства, экономя время и повышая удобство использования. Суммарная выходная мощность зарядного устройства составляет 12 Вт, что позволяет быстро и безопасно заряжать смартфоны, планшеты и другие электронные устройства. Сила выходного тока 2,4 А на каждый порт гарантирует оптимальную скорость зарядки, при этом не перегружая аккумулятор, что способствует долговечности его работы. Сетевое зарядное устройство Hoco – это высокая надежность от проверенного бренда, сочетающая современный дизайн и передовые технологии, подходящие для использования как дома, так и в офисе. Позаботьтесь о непрерывности работы ваших устройств, выбирая качество и удобство от Hoco.


Теги товара: usb
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759) - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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