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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619551
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Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS)
Внешний оптический привод Asus — это компактное решение для работы с дисками, которое не займёт много места на вашем столе и легко поместится в сумке. Он поддерживает запись CD и DVD на скорости 24x и 8x соответственно, благодаря чему копирование больших файлов или создание резервных копий происходит быстро и без лишнего ожидания. Привод уверенно справляется с записью CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R и двухслойных DVD+R DL и DVD-R DL, так что вы всегда сможете выбрать подходящий формат для сохранения данных. Скорость чтения CD-дисков составляет 24x, а DVD — 8x, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации. Этот внешний привод Asus отлично подойдёт для ноутбуков, которые лишены встроенного дисковода, и для всех, кто ценит универсальность и простоту подключения.
Внешний оптический привод Asus — это компактное решение для работы с дисками, которое не займёт много места на вашем столе и легко поместится в сумке. Он поддерживает запись CD и DVD на скорости 24x и 8x соответственно, благодаря чему копирование больших файлов или создание резервных копий происходит быстро и без лишнего ожидания. Привод уверенно справляется с записью CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R и двухслойных DVD+R DL и DVD-R DL, так что вы всегда сможете выбрать подходящий формат для сохранения данных. Скорость чтения CD-дисков составляет 24x, а DVD — 8x, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации. Этот внешний привод Asus отлично подойдёт для ноутбуков, которые лишены встроенного дисковода, и для всех, кто ценит универсальность и простоту подключения.
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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