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Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)

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Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 1
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 2
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 3
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 4
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 5
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 6
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 7
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 8
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 9
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 10
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 11
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 12
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 1
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 2
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 3
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 4
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 5
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 6
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 7
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 8
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 9
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 10
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 11
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 12
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619364
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 469 x 447 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C х 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х33
Вес, кг.
10

Описание товара Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)

Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 469 x 447 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C х 1
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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