Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619364
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Характеристики
Бренд
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 469 x 447 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C х 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х33
Вес, кг.
10
Описание товара Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
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Бренд
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 469 x 447 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C х 1
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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