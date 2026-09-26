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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619312
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Описание товара Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX 4070 12288Mb (DUAL-RTX4070-O12G-WHITE)
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 4070 DUAL-RTX4070-O12G-WHITE 12Гб Dual на базе графического процессора AD104, созданного с использованием передовой микроархитектуры Ada Lovelace по 5-нм техпроцессу, представляет собой сбалансированное решение для профессиональных геймеров и создателей контента. Модель отличается наличием заводского разгона и эффективной системы охлаждения, которая представлена алюминиевым радиатором с медными трубками и парой вентиляторов Axial-tech с удлиненными лопастями. Благодаря двойным шарикоподшипникам максимальный срок службы кулера увеличен почти в 2 раза, по сравнению с теми, где используются подшипники скольжения. Печатная текстолитовая основа дополнительно усилена задней металлической пластиной, которая предотвращает ее изгиб и защищает токопроводящие дорожки от механических повреждений при установке видеокарты в слот на материнской плате. Благодаря RT-ядрам третьего поколения и трассировке лучей Real-Time обеспечивается реалистичная компьютерная графика в играх ААА-класса. Улучшенные тензорные ядра поддерживают сглаживание с применением алгоритмов глубокого обучения. На практике это позволяет получить прирост FPS без потери качества картинки.
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 4070 DUAL-RTX4070-O12G-WHITE 12Гб Dual на базе графического процессора AD104, созданного с использованием передовой микроархитектуры Ada Lovelace по 5-нм техпроцессу, представляет собой сбалансированное решение для профессиональных геймеров и создателей контента. Модель отличается наличием заводского разгона и эффективной системы охлаждения, которая представлена алюминиевым радиатором с медными трубками и парой вентиляторов Axial-tech с удлиненными лопастями. Благодаря двойным шарикоподшипникам максимальный срок службы кулера увеличен почти в 2 раза, по сравнению с теми, где используются подшипники скольжения. Печатная текстолитовая основа дополнительно усилена задней металлической пластиной, которая предотвращает ее изгиб и защищает токопроводящие дорожки от механических повреждений при установке видеокарты в слот на материнской плате. Благодаря RT-ядрам третьего поколения и трассировке лучей Real-Time обеспечивается реалистичная компьютерная графика в играх ААА-класса. Улучшенные тензорные ядра поддерживают сглаживание с применением алгоритмов глубокого обучения. На практике это позволяет получить прирост FPS без потери качества картинки.
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX 4070 12288Mb (DUAL-RTX4070-O12G-WHITE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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