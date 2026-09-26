Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S)
Видеокарта MSI на базе графического процессора GeForce RTX 4060 Ti предлагает выдающуюся производительность и поддержку современных технологий, обеспечивая геймерам и профессионалам возможность насладиться эффектными визуальными эффектами и плавной графикой. Оснащенная интерфейсом PCI-E 4.0, эта видеокарта обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами. Поддерживая до четырех мониторов одновременно, она предлагает максимальное разрешение 7680x4320, что позволяет ощутить реалистичное изображение с невероятной детализацией. Объем видеопамяти в 8 ГБ и тип памяти GDDR6 с частотой 18000 МГц гарантируют высокую скорость обработки данных и плавную работу даже в самых требовательных приложениях. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную производительность и предотвращая перегрев при интенсивных нагрузках. Видеокарта основана на передовом техпроцессе 5 нм, что обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность. С производителем графического чипа NVIDIA, видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti предлагает высокую надежность и производительность, поднимая ваши игровые впечатления и творческую продуктивность на новый уровень.
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