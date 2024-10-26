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Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0)

2 Отзывы
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Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 1
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 2
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 3
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 4
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 5
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 6
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619298
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х31
Вес, г.
878

Описание товара Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0)

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC создана для игровых систем. Она оснащена архитектурой Ampere, многоядерным чипом и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Процессор работает на частоте 1320 МГц, повышаемой до показателя 1807 МГц в режиме разгона. Из интерфейсов с боковой стороны видеокарты предусмотрены по 2 разъема DisplayPort и HDMI. Активное охлаждение WindForce 2X с двумя вентиляторами, радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Металлическая панель на обратной стороне делает видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC более прочной и устойчивой к деформации.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0)

Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано как положено, все печати на месте, работает как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта огонь старшему братику понравилось класс спасибо продавцу.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC создана для игровых систем. Она оснащена архитектурой Ampere, многоядерным чипом и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Процессор работает на частоте 1320 МГц, повышаемой до показателя 1807 МГц в режиме разгона. Из интерфейсов с боковой стороны видеокарты предусмотрены по 2 разъема DisplayPort и HDMI. Активное охлаждение WindForce 2X с двумя вентиляторами, радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Металлическая панель на обратной стороне делает видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC более прочной и устойчивой к деформации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано как положено, все печати на месте, работает как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта огонь старшему братику понравилось класс спасибо продавцу.


Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 8192Mb (GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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