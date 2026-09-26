Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Устройство видеозахвата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619295
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Устройство видеозахвата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
384
Описание товара Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3)
Записывайте свой игровой процесс с высокой детализацией благодаря поддержке разрешения до 4K30p на HDR-мониторе 4K 60 Гц. Если вам нужен быстрый темп, переключитесь на QHD и играйте с частотой до 120 Гц при записи в формате FHD60p. Благодаря возможностям несжатого захвата ваш игровой процесс будет записан именно так, как он должен быть.Переменная частота обновления. Совершенно новый Live Gamer EXTREME 3 поддерживает VRR, чтобы обеспечить плавный и плавный игровой процесс на поддерживаемых устройствах.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Записывайте свой игровой процесс с высокой детализацией благодаря поддержке разрешения до 4K30p на HDR-мониторе 4K 60 Гц. Если вам нужен быстрый темп, переключитесь на QHD и играйте с частотой до 120 Гц при записи в формате FHD60p. Благодаря возможностям несжатого захвата ваш игровой процесс будет записан именно так, как он должен быть.Переменная частота обновления. Совершенно новый Live Gamer EXTREME 3 поддерживает VRR, чтобы обеспечить плавный и плавный игровой процесс на поддерживаемых устройствах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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