Top.Mail.Ru
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 1
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 2
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 3
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 4
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 5
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 6
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 7
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 8
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 9
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 10
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 11
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 12
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 13
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 14
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 15
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 16
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 17
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 18
Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Устройство видеозахвата
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 1
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 2
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 3
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 4
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 5
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 6
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 7
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 8
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 9
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 10
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 11
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 12
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 13
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 14
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 15
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 16
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 17
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 18
  • Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619295
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AVerMedia
Тип товара
Устройство видеозахвата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
384

Описание товара Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3)

Записывайте свой игровой процесс с высокой детализацией благодаря поддержке разрешения до 4K30p на HDR-мониторе 4K 60 Гц. Если вам нужен быстрый темп, переключитесь на QHD и играйте с частотой до 120 Гц при записи в формате FHD60p. Благодаря возможностям несжатого захвата ваш игровой процесс будет записан именно так, как он должен быть.Переменная частота обновления. Совершенно новый Live Gamer EXTREME 3 поддерживает VRR, чтобы обеспечить плавный и плавный игровой процесс на поддерживаемых устройствах.

Отзывы о товаре Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVerMedia
Тип товара
Устройство видеозахвата
Страна производитель
Китай
Описание
Записывайте свой игровой процесс с высокой детализацией благодаря поддержке разрешения до 4K30p на HDR-мониторе 4K 60 Гц. Если вам нужен быстрый темп, переключитесь на QHD и играйте с частотой до 120 Гц при записи в формате FHD60p. Благодаря возможностям несжатого захвата ваш игровой процесс будет записан именно так, как он должен быть.Переменная частота обновления. Совершенно новый Live Gamer EXTREME 3 поддерживает VRR, чтобы обеспечить плавный и плавный игровой процесс на поддерживаемых устройствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme 3 GC551G2 (LIVE GAMER EXTREME 3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...