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Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий

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Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - фото 1
Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - фото 2
Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A13 4G
Цвет
синий
  • Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - фото 1
  • Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - фото 2
  • Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
400 руб.  540 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий
400 руб. -26%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VLP
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A13 4G
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
89

Описание товара Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий

Чехлы для телефонов VLP заботятся о вашем устройстве, обеспечивая надежную защиту и стильный внешний вид. Этот бампер изготовлен из качественного силикона, который обеспечивает отличную амортизацию при падениях и предотвращает появление царапин. Синий цвет придает чехлу элегантный и современный вид, который подойдет к любому стилю. Бренд VLP славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности защиты вашего телефона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий




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Характеристики
Бренд
VLP
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A13 4G
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов VLP заботятся о вашем устройстве, обеспечивая надежную защиту и стильный внешний вид. Этот бампер изготовлен из качественного силикона, который обеспечивает отличную амортизацию при падениях и предотвращает появление царапин. Синий цвет придает чехлу элегантный и современный вид, который подойдет к любому стилю. Бренд VLP славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности защиты вашего телефона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный VLP Silicone case для Samsung Galaxy A13 4G, темно-синий - этот товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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