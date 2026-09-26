Описание товара Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-09S RGB для студийного осветителя

Цветное RGB освещение 4 регулируемых режима управления, Таймер на включение и отключение Синхронизация освещения со звуком, Колба А60, цоколь E27, Для применения в осветительных приборах с патроном E27. Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-09S RGB для студийного осветителя Умная светодиодная лампа ML-09S RGB с регулируемым цветовым тоном освещения может применяться в осветительных приборах с патроном Е27 для создания цветного или «дневного» освещения во время предметной, портретной, фэшн и других фотовидеосъемок. Блогеры и контентмейкеры оценят креативный свет, привнесенный в кадр, а также простоту настройки и использования. Светодиодная лампа Falcon Eyes ML-09S RGB управляется при помощи смартфона. Выдает световой поток с цветовой температурой 5500К (сбалансированный «дневной» свет) или цветной RGB, с равномерным свечением или динамическими спецэффектами. Управление с помощью смартфонов с установленным приложением Smart Life (Android и iOS) позволит регулировать яркость, задавать цветовой тон, включать и выключать дистанционно осветительный прибор. Приложение Smart Life Smart Life – универсальное приложение для дистанционного управления различными устройствами с совместимым модулем управления по Bluetooth (система «Умный дом»). Чтобы управлять настройками освещения лампы со смартфона требуется доступ к Bluetooth и Wi-Fi. 4 регулируемых режима управления В приложении Smart Life реализовано 4 регулируемых режима управления (WHITE/COLOR/SCENE/MUSIC) для выбора типа освещения в зависимости от творческой задачи. В режиме WHITE лампа выдает световой поток сбалансированного «дневного» света с цветовой температурой 5500К с регулируемой яркостью и таймером для выключения или выключения в нужный момент. В режиме COLOR пользователь получает выбрать цвет светового потока, его тон и яркость. Включение и выключение лампы также можно задать по таймеру. SCENE – выбор из 8 редактируемых сценариев освещения, которые можно задавать и менять по своему усмотрению. Динамическими спецэффекты предполагают несколько видов пульсации свечения. В режиме MUSIC можно синхронизировать освещения со звуком с помощью встроенного в смартфон микрофона. Установка и использование светодиодной лампы Рекомендуем совместное использование с патронами Falcon Eyes LH-27S, Falcon Eyes LH2-27SU, Falcon Eyes LH-27SU с кронштейном для установки на осветительные стойки и отверстием для фотозонта. Также можно использовать в других осветителях с патроном E27, таких как Falcon Eyes LHPAT-15-1, Falcon Eyes KeyLight 145 SB5050 KIT, Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT и т.д.