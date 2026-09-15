Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка
Decade In The Sun - Best Of Stereophonics - компиляция лучших хитов группы Stereophonics. В ней представлены треки из всех шести предыдущих альбомов группы, начиная с дебютного 1997 года Word Gets Around, вплоть до альбома 2007 года Pull The Pin, так же в компиляцию включены две новые песни: Youre My Star и My Own Worst Enemy. Издание на двойном черном виниле. Британская рок-группа Stereophonics была создана в 1992 году тремя друзьями: вокалистом Келли Джонсом, басистом Ричардом Джонсом и ударником Стивом Кейблом. Профессиональная карьера коллектива начинается в 1997 году после подписания контракта с лейблом V2. Уже дебютный альбом Word Gets Around принес группе популярность и победу в номинации лучшая новая группа на премии Brit Awards. В сентябре 2003 года группу покидает Стив Кейбл, а его место занимает Хавьер Уэйлер. Сегодня дискография Stereophonics насчитывает десять альбомов, суммарный тираж которых превышает 10 млн.
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