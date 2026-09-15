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Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabotage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabotage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hole In The Sky, Don't Start (Too Late), Symptom Of The Universe, Megalomania, Thrill Of It All, Supertzar, Am I Going Insane (Radio), The Writ, Blow On A Jug
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка

Виниловое издание шестого студийного альбома британской хеви-метал-группы Black Sabbath 1975 года. Альбом достиг 7-го места в английских чартах. Издание дополнено CD-версией альбома. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabotage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hole In The Sky, Don't Start (Too Late), Symptom Of The Universe, Megalomania, Thrill Of It All, Supertzar, Am I Going Insane (Radio), The Writ, Blow On A Jug
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловое издание шестого студийного альбома британской хеви-метал-группы Black Sabbath 1975 года. Альбом достиг 7-го места в английских чартах. Издание дополнено CD-версией альбома. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Sabotage (5414939920837) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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