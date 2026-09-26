Thom Yorke - Tomorrow's Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thom Yorke - Tomorrow's Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка
"Tomorrow’s Modern Boxes" — второй сольный альбом Тома Йорка, лидера британской группы Radiohead. Продюсером альбома выступил Nigel Godrich, продюсировавший альбомы Radiohead. В записи трека «Guess Again!» принял участие бас-гитарист Radiohead Colin Greenwood. Обложку для альбома подготовил Stanley Donwood, также работавший с Radiohead и сольной группой Тома Йорка Atoms for Peace. Первой сольной работой Тома Йорка был альбом The Eraser, вышедший в 2006 году. За это время музыкант успел создать два альбома с Radiohead и один с Atoms For Peace. Томас Эдвард Йорк — британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead. Известен благодаря своему характерному голосу, вибрато и частому применению фальцета. В группе он играет на гитаре и клавишных, также владеет ударными инструментами и бас-гитарой (как это было при записи альбомов «Kid A» и «Amnesiac»).
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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