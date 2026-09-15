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Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка

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Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 1
Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 2
Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 3
Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 4
Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 5
Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 6
Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
Kids See Ghosts
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 1
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 2
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 3
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 4
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 5
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 6
  • Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567800484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
Kids See Ghosts
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Feel the Love (feat. Pusha T), Fire, 4th Dimension (feat. Louis Prima), Freeee (Ghost Town, Pt. 2) (feat. Ty Dolla $ign), Reborn, Kids See Ghosts (featuring Yasiin Bey), Cudi Montage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feel the Love (feat. Pusha T), Fire, 4th Dimension (feat. Louis Prima), Freeee (Ghost Town, Pt. 2) (feat. Ty Dolla $ign), Reborn, Kids See Ghosts (featuring Yasiin Bey), Cudi Montage

Отзывы о товаре Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567800484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
Kids See Ghosts
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Feel the Love (feat. Pusha T), Fire, 4th Dimension (feat. Louis Prima), Freeee (Ghost Town, Pt. 2) (feat. Ty Dolla $ign), Reborn, Kids See Ghosts (featuring Yasiin Bey), Cudi Montage
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feel the Love (feat. Pusha T), Fire, 4th Dimension (feat. Louis Prima), Freeee (Ghost Town, Pt. 2) (feat. Ty Dolla $ign), Reborn, Kids See Ghosts (featuring Yasiin Bey), Cudi Montage
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kanye West; Kid Cudi - Kids See Ghosts (0602567800484) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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