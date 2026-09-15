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Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка

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Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 1
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 2
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 3
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 4
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 5
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 6
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 7
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 8
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 9
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 1
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 2
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 3
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 4
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 5
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 6
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 7
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 8
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 9
  • Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка

My Beautiful Dark Twisted Fantasy - переиздание студийного альбома американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста, изначально выпущенного в 2010 году. Четыре песни из альбома были выпущены на синглах: Power, Runaway, Monster и All of the Lights. Все четыре сингла попали в различные чарты, некоторые из них заняли там верхние строчки. Сразу после выхода альбом получил положительные отзывы критиков, которые отмечали в песнях разнообразие стилей, а также лирические темы, затронутые Уэстом. Альбом возглавлял чарты Billboard в шести категориях одновременно. Релиз представлен на тройном черном виниле содержит артворки и коллекционный постер. Канье Омари Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году. За ним последовали альбомы Late Registration 2005 года, Graduation 2007 года, 808s &amp;amp;amp;amp;amp; Heartbreak 2008 года, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 года, совместный с Jay-Z альбом Watch the Throne 2011 года, Yeezus 2013 года, The Life of Pablo 2016 года, ye 2018 года и Jesus is King 2019 года.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
My Beautiful Dark Twisted Fantasy - переиздание студийного альбома американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста, изначально выпущенного в 2010 году. Четыре песни из альбома были выпущены на синглах: Power, Runaway, Monster и All of the Lights. Все четыре сингла попали в различные чарты, некоторые из них заняли там верхние строчки. Сразу после выхода альбом получил положительные отзывы критиков, которые отмечали в песнях разнообразие стилей, а также лирические темы, затронутые Уэстом. Альбом возглавлял чарты Billboard в шести категориях одновременно. Релиз представлен на тройном черном виниле содержит артворки и коллекционный постер. Канье Омари Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году. За ним последовали альбомы Late Registration 2005 года, Graduation 2007 года, 808s &amp;amp;amp;amp;amp; Heartbreak 2008 года, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 года, совместный с Jay-Z альбом Watch the Throne 2011 года, Yeezus 2013 года, The Life of Pablo 2016 года, ye 2018 года и Jesus is King 2019 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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