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Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка

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Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1981
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709232328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1981
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bruno Nicolai - L'uomo Della Strada Fa Giustizia (Finale), Guido & Maurizio De Angelis - Silkin' Street, Stelvio Cipriani - Poliziotto Sprint - M2, Riz Ortolani - Il Cappotto Dilegno (Edit), Filippo Trecca - Onore Eguapparia - M7, Stelvio Cipriani - La Fuga Continua, Carlo Savina - Ordine Firmato Inbianco, Riz Ortolani - L'intoccabile Mr.cliff, Paolo Vasile - Tema B, Roberto Pregadio - I Gabbianivolano Basso - M13, Stelvio Cipriani - Speed Driver - Seq. 2, Stelvio Cipriani - Bersaglio Altezzauom
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709232328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1981
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bruno Nicolai - L'uomo Della Strada Fa Giustizia (Finale), Guido & Maurizio De Angelis - Silkin' Street, Stelvio Cipriani - Poliziotto Sprint - M2, Riz Ortolani - Il Cappotto Dilegno (Edit), Filippo Trecca - Onore Eguapparia - M7, Stelvio Cipriani - La Fuga Continua, Carlo Savina - Ordine Firmato Inbianco, Riz Ortolani - L'intoccabile Mr.cliff, Paolo Vasile - Tema B, Roberto Pregadio - I Gabbianivolano Basso - M13, Stelvio Cipriani - Speed Driver - Seq. 2, Stelvio Cipriani - Bersaglio Altezzauom
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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