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Various Artists - Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) (8024709226822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) (8024709226822) виниловая пластинка

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8024709226822, Виниловая пластинка Various Artists, Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - фото 1
8024709226822, Виниловая пластинка Various Artists, Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - фото 2
8024709226822, Виниловая пластинка Various Artists, Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8024709226822, Виниловая пластинка Various Artists, Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - фото 1
  • 8024709226822, Виниловая пластинка Various Artists, Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - фото 2
  • 8024709226822, Виниловая пластинка Various Artists, Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) (8024709226822) виниловая пластинка
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) (8024709226822) виниловая пластинка

Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - коллекция джазовых саундтреков к различным итальянским фильмам, записанных в период с 1959 по 1969 год. Издание содержит ранее не издававшиеся композиции таких музыкантов как Эннио Морриконе, Пьеро Умилиани, Пьеро Пиччони, Армандо Троваджоли, Риза Ортолани и многих других, также с участием Чета Бейкера, Гато Барбьери, Джанни Бассо, Оскара Вальдамбрини, Нунцио Ротондо и других. Релиз представлен на двойном черном виниле.

Отзывы о товаре Various Artists - Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) (8024709226822) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) - коллекция джазовых саундтреков к различным итальянским фильмам, записанных в период с 1959 по 1969 год. Издание содержит ранее не издававшиеся композиции таких музыкантов как Эннио Морриконе, Пьеро Умилиани, Пьеро Пиччони, Армандо Троваджоли, Риза Ортолани и многих других, также с участием Чета Бейкера, Гато Барбьери, Джанни Бассо, Оскара Вальдамбрини, Нунцио Ротондо и других. Релиз представлен на двойном черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) (8024709226822) виниловая пластинка - по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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