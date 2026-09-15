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0602445648122, Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602445648122, Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) виниловая пластинка

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0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 1
0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 2
0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 3
0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 4
0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 5
0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 6
0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 1
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 2
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 3
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 4
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 5
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 6
  • 0602445648122, Виниловая пластинка Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0602445648122, Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) виниловая пластинка
3 680 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602445648122, Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) виниловая пластинка

Blue Note Re:imagined II - вторая часть сборника джазовой музыки, подготовленная совместно лейблами Blue Note и Decca Records, выпущенная в 2022 году. В сборник вошли сочинения Дональда Бёрда, Гранта Грина, Уейна Шортера, Телониуса Монка, Бобби Хамфри, Норы Джонс, Чика Кориа и других в исполнении молодых джазовых музыкантов Великобритании. Издание на двойном прозрачном виниле в разворотном конверте для продажи только в независимых музыкальных магазинах (Indies exclusive).

Отзывы о товаре 0602445648122, Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Blue Note Re:imagined II - вторая часть сборника джазовой музыки, подготовленная совместно лейблами Blue Note и Decca Records, выпущенная в 2022 году. В сборник вошли сочинения Дональда Бёрда, Гранта Грина, Уейна Шортера, Телониуса Монка, Бобби Хамфри, Норы Джонс, Чика Кориа и других в исполнении молодых джазовых музыкантов Великобритании. Издание на двойном прозрачном виниле в разворотном конверте для продажи только в независимых музыкальных магазинах (Indies exclusive).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602445648122, Various Artists, Blue Note Reimagined II (coloured) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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