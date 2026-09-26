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Jimmy Smith - Back At The Chicken Shack (0602435790510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Smith - Back At The Chicken Shack (0602435790510) виниловая пластинка

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0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 1
0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 2
0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 3
0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 1
  • 0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 2
  • 0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 3
  • 0602435790510, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Back At The Chicken Shack - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617419
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Back At The Chicken Shack (0602435790510) виниловая пластинка

Back At The Chicken Shack - ремастированное переиздание студийного альбома джазового органиста Джимми Смита, первоначально выпущенного в 1963 году. Jimmy Smith исполнил партию органа, но в записи принимали участие и другие музыканты - Kenny Burrell (гитара), Stanley Turrentine (тенор саксофон), Donald Bailey (ударные). Данный альбом вошел в книгу 1001 альбом, который ты должен услышать, прежде чем умереть. Релиз представлен на черном виниле. Американский джазовый органист Джимми Смита получил прозвище Потрясающий - за своё безупречное творчество. Смит многое сделал для джаза - популяризовал хаммонд-орган, внёс вклад в развитие техники игры. За свою карьеру музыкант выпустил более 40 альбомов - в период с 1956 по 2001 годы.

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Back At The Chicken Shack (0602435790510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Back At The Chicken Shack - ремастированное переиздание студийного альбома джазового органиста Джимми Смита, первоначально выпущенного в 1963 году. Jimmy Smith исполнил партию органа, но в записи принимали участие и другие музыканты - Kenny Burrell (гитара), Stanley Turrentine (тенор саксофон), Donald Bailey (ударные). Данный альбом вошел в книгу 1001 альбом, который ты должен услышать, прежде чем умереть. Релиз представлен на черном виниле. Американский джазовый органист Джимми Смита получил прозвище Потрясающий - за своё безупречное творчество. Смит многое сделал для джаза - популяризовал хаммонд-орган, внёс вклад в развитие техники игры. За свою карьеру музыкант выпустил более 40 альбомов - в период с 1956 по 2001 годы.
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Отзывы


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