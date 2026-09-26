Jimmy Smith - Back At The Chicken Shack (0602435790510) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jimmy Smith - Back At The Chicken Shack (0602435790510) виниловая пластинка
Back At The Chicken Shack - ремастированное переиздание студийного альбома джазового органиста Джимми Смита, первоначально выпущенного в 1963 году. Jimmy Smith исполнил партию органа, но в записи принимали участие и другие музыканты - Kenny Burrell (гитара), Stanley Turrentine (тенор саксофон), Donald Bailey (ударные). Данный альбом вошел в книгу 1001 альбом, который ты должен услышать, прежде чем умереть. Релиз представлен на черном виниле. Американский джазовый органист Джимми Смита получил прозвище Потрясающий - за своё безупречное творчество. Смит многое сделал для джаза - популяризовал хаммонд-орган, внёс вклад в развитие техники игры. За свою карьеру музыкант выпустил более 40 альбомов - в период с 1956 по 2001 годы.
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