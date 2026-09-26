Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка
6 Pieces Of Silver - альбом квинтета Хораса Сильвера, вышедший в 1956 году. Переиздание 2021 года в формате моно. Ремастированное переиздание с оригинальных аналоговых мастер-лент на чёрном 180-гр виниле. Хорас Сильвер - американский джазовый пианист и композитор. Хорас Сильвер был известен как пианист, не демонстрировавший высочайшие стандарты техники и скорости игры (как, например, Оскар Питерсон), но делавший акцент на фанковое звучание, мелодичные импровизации, которые на первый взгляд могут даже не показаться импровизациями. Один из первых композиторов, сочинявших в жанре хард-боп. Существует мнение, что именно Хорас Сильвер ввёл в музыкальную терминологию слово фанк, написав в 1952 году пьесу Funky Hotel. Ранее слово funk существовало лишь в среде обитателей чёрных гетто и обозначало особый запах человеческого тела во время сексуального возбуждения. На творчество Сильвера оказали влияние различные музыкальные направления - соул, латиноамериканская и африканская музыка, госпел. Сам он внёс вклад в развитие нескольких джазовых стилей.
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