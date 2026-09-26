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Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка

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Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 1
Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 2
Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 3
Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 4
Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
6 Pieces Of Silver
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 2
  • Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 3
  • Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 4
  • Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617409
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438176182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
6 Pieces Of Silver
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Silver - 6 Pieces Of Silver (0602438176182) виниловая пластинка

6 Pieces Of Silver - альбом квинтета Хораса Сильвера, вышедший в 1956 году. Переиздание 2021 года в формате моно. Ремастированное переиздание с оригинальных аналоговых мастер-лент на чёрном 180-гр виниле. Хорас Сильвер - американский джазовый пианист и композитор. Хорас Сильвер был известен как пианист, не демонстрировавший высочайшие стандарты техники и скорости игры (как, например, Оскар Питерсон), но делавший акцент на фанковое звучание, мелодичные импровизации, которые на первый взгляд могут даже не показаться импровизациями. Один из первых композиторов, сочинявших в жанре хард-боп. Существует мнение, что именно Хорас Сильвер ввёл в музыкальную терминологию слово фанк, написав в 1952 году пьесу Funky Hotel. Ранее слово funk существовало лишь в среде обитателей чёрных гетто и обозначало особый запах человеческого тела во время сексуального возбуждения. На творчество Сильвера оказали влияние различные музыкальные направления - соул, латиноамериканская и африканская музыка, госпел. Сам он внёс вклад в развитие нескольких джазовых стилей.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438176182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
6 Pieces Of Silver
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
6 Pieces Of Silver - альбом квинтета Хораса Сильвера, вышедший в 1956 году. Переиздание 2021 года в формате моно. Ремастированное переиздание с оригинальных аналоговых мастер-лент на чёрном 180-гр виниле. Хорас Сильвер - американский джазовый пианист и композитор. Хорас Сильвер был известен как пианист, не демонстрировавший высочайшие стандарты техники и скорости игры (как, например, Оскар Питерсон), но делавший акцент на фанковое звучание, мелодичные импровизации, которые на первый взгляд могут даже не показаться импровизациями. Один из первых композиторов, сочинявших в жанре хард-боп. Существует мнение, что именно Хорас Сильвер ввёл в музыкальную терминологию слово фанк, написав в 1952 году пьесу Funky Hotel. Ранее слово funk существовало лишь в среде обитателей чёрных гетто и обозначало особый запах человеческого тела во время сексуального возбуждения. На творчество Сильвера оказали влияние различные музыкальные направления - соул, латиноамериканская и африканская музыка, госпел. Сам он внёс вклад в развитие нескольких джазовых стилей.
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