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Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка

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Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 1
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 2
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 3
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 4
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 5
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 6
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 7
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 8
Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 4
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 5
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 6
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 7
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 8
  • Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617383
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка

For Your Pleasure - второй студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, выпущенный 23 марта 1973 года компанией Island Records. Как и в случае с дебютным альбомом, релизу лонгплея не предшествовал выпуск сингла из него. Для оформления обложки альбома была использована фотография певицы и фотомодели Аманды Лир, в то время - близкой подруги Брайана Ферри. Ремастированное переиздание на 180-гр тяжелом чёрном виниле. Мастеринг на половинной скорости. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.

Отзывы о товаре Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
For Your Pleasure - второй студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, выпущенный 23 марта 1973 года компанией Island Records. Как и в случае с дебютным альбомом, релизу лонгплея не предшествовал выпуск сингла из него. Для оформления обложки альбома была использована фотография певицы и фотомодели Аманды Лир, в то время - близкой подруги Брайана Ферри. Ремастированное переиздание на 180-гр тяжелом чёрном виниле. Мастеринг на половинной скорости. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
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Отзывы


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