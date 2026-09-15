0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка
The Parable Of The Poet - студийный альбом 2022 года музыканта Джоэла Росса. Альбом представляет октет с мощной духовой группой из четырех инструментов, традиционной ритм-группой фортепиано - контрабас - ударные и, естественно, вибрафоном. Такой мини-биг-бэнд Росс задействовал для исполнения своей сюиты из семи треков, посвященной анализу различных человеческих эмоций. Релиз представлен на двойном черном виниле. Джоэл Росс - американский джазовый вибрафонист. Росс, родившийся в семье чикагских офицеров полиции, приобщился к музыке рано. Вместе с братом-близнецом он стал осваивать игру на барабанах в три года, а в начальной школе уже выступал в церкви, где папа-полицейский по совместительству руководил церковным хором. Позже Джоэл оставил место за ударной установкой брату, а сам стал играть на вибрафоне, хотя поначалу даже не представлял, как выглядит этот инструмент. Что это такое, он шаг за шагом узнавал в различных учебных заведениях родного Чикаго, потом Лос-Анджелеса и, наконец, Нью-Йорка. Главным же своим учителем Джоэл Росс считает выдающегося вибрафониста Стефона Харриса, чьи уроки дали ему особенно много и помогли молодому музыканту выработать собственный стиль игры.
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