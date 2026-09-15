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0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка

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0602438918195, Виниловая пластинка Ross, Joel, The Parable Of The Poet - фото 1
0602438918195, Виниловая пластинка Ross, Joel, The Parable Of The Poet - фото 2
0602438918195, Виниловая пластинка Ross, Joel, The Parable Of The Poet - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602438918195, Виниловая пластинка Ross, Joel, The Parable Of The Poet - фото 1
  • 0602438918195, Виниловая пластинка Ross, Joel, The Parable Of The Poet - фото 2
  • 0602438918195, Виниловая пластинка Ross, Joel, The Parable Of The Poet - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка
4 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка

The Parable Of The Poet - студийный альбом 2022 года музыканта Джоэла Росса. Альбом представляет октет с мощной духовой группой из четырех инструментов, традиционной ритм-группой фортепиано - контрабас - ударные и, естественно, вибрафоном. Такой мини-биг-бэнд Росс задействовал для исполнения своей сюиты из семи треков, посвященной анализу различных человеческих эмоций. Релиз представлен на двойном черном виниле. Джоэл Росс - американский джазовый вибрафонист. Росс, родившийся в семье чикагских офицеров полиции, приобщился к музыке рано. Вместе с братом-близнецом он стал осваивать игру на барабанах в три года, а в начальной школе уже выступал в церкви, где папа-полицейский по совместительству руководил церковным хором. Позже Джоэл оставил место за ударной установкой брату, а сам стал играть на вибрафоне, хотя поначалу даже не представлял, как выглядит этот инструмент. Что это такое, он шаг за шагом узнавал в различных учебных заведениях родного Чикаго, потом Лос-Анджелеса и, наконец, Нью-Йорка. Главным же своим учителем Джоэл Росс считает выдающегося вибрафониста Стефона Харриса, чьи уроки дали ему особенно много и помогли молодому музыканту выработать собственный стиль игры.

Отзывы о товаре 0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
The Parable Of The Poet - студийный альбом 2022 года музыканта Джоэла Росса. Альбом представляет октет с мощной духовой группой из четырех инструментов, традиционной ритм-группой фортепиано - контрабас - ударные и, естественно, вибрафоном. Такой мини-биг-бэнд Росс задействовал для исполнения своей сюиты из семи треков, посвященной анализу различных человеческих эмоций. Релиз представлен на двойном черном виниле. Джоэл Росс - американский джазовый вибрафонист. Росс, родившийся в семье чикагских офицеров полиции, приобщился к музыке рано. Вместе с братом-близнецом он стал осваивать игру на барабанах в три года, а в начальной школе уже выступал в церкви, где папа-полицейский по совместительству руководил церковным хором. Позже Джоэл оставил место за ударной установкой брату, а сам стал играть на вибрафоне, хотя поначалу даже не представлял, как выглядит этот инструмент. Что это такое, он шаг за шагом узнавал в различных учебных заведениях родного Чикаго, потом Лос-Анджелеса и, наконец, Нью-Йорка. Главным же своим учителем Джоэл Росс считает выдающегося вибрафониста Стефона Харриса, чьи уроки дали ему особенно много и помогли молодому музыканту выработать собственный стиль игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602438918195, Ross, Joel, The Parable Of The Poet виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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