The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка
The Rolling Stones / More Hot Rocks (Big Hits &amp;amp;amp; Fazed Cookies) - лимитированное издание сборника лучших хитов группы The Rolling Stones. Данный сборник был выпущен менеджером группы Алленом Клейном в 1972 году и является продолжением компиляции Hot Rocks 1964-1971. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном цветном светящемся в темноте виниле. Издание содержит литографии на особенной бумаге.. The Rolling Stones - британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать бунтарской альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как величайшая рок-н-ролльная группа в мире и сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание. Группа выпустила в Великобритании двадцать три студийных и восемь концертных альбомов (в США, соответственно, - 24 и 9). Двадцать один сингл входил в первую десятку UK Singles Chart, 8 из них поднимались на вершину хит-парада, соответствующие показатели The Rolling Stones в Billboard Hot 100 - 28 и 8. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США, по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвёртое место в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитDeep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитRobin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) вини...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитJoe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитVangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (50217325...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPaul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитType O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (009362484327...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPeter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMaurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитTalking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка