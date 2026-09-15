Описание товара The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка

The Rolling Stones / More Hot Rocks (Big Hits &amp;amp;amp; Fazed Cookies) - лимитированное издание сборника лучших хитов группы The Rolling Stones. Данный сборник был выпущен менеджером группы Алленом Клейном в 1972 году и является продолжением компиляции Hot Rocks 1964-1971. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном цветном светящемся в темноте виниле. Издание содержит литографии на особенной бумаге.. The Rolling Stones - британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать бунтарской альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как величайшая рок-н-ролльная группа в мире и сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание. Группа выпустила в Великобритании двадцать три студийных и восемь концертных альбомов (в США, соответственно, - 24 и 9). Двадцать один сингл входил в первую десятку UK Singles Chart, 8 из них поднимались на вершину хит-парада, соответствующие показатели The Rolling Stones в Billboard Hot 100 - 28 и 8. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США, по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвёртое место в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.