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The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 9
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 10
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 11
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 12
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
More Hot Rocks (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 9
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 10
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 11
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 12
  • The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
More Hot Rocks (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка

The Rolling Stones / More Hot Rocks (Big Hits &amp;amp;amp;amp; Fazed Cookies) - лимитированное издание сборника лучших хитов группы The Rolling Stones. Данный сборник был выпущен менеджером группы Алленом Клейном в 1972 году и является продолжением компиляции Hot Rocks 1964-1971. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном цветном светящемся в темноте виниле. Издание содержит литографии на особенной бумаге.. The Rolling Stones - британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать бунтарской альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как величайшая рок-н-ролльная группа в мире и сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание. Группа выпустила в Великобритании двадцать три студийных и восемь концертных альбомов (в США, соответственно, - 24 и 9). Двадцать один сингл входил в первую десятку UK Singles Chart, 8 из них поднимались на вершину хит-парада, соответствующие показатели The Rolling Stones в Billboard Hot 100 - 28 и 8. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США, по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвёртое место в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
More Hot Rocks (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
The Rolling Stones / More Hot Rocks (Big Hits &amp;amp;amp;amp; Fazed Cookies) - лимитированное издание сборника лучших хитов группы The Rolling Stones. Данный сборник был выпущен менеджером группы Алленом Клейном в 1972 году и является продолжением компиляции Hot Rocks 1964-1971. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном цветном светящемся в темноте виниле. Издание содержит литографии на особенной бумаге.. The Rolling Stones - британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать бунтарской альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как величайшая рок-н-ролльная группа в мире и сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание. Группа выпустила в Великобритании двадцать три студийных и восемь концертных альбомов (в США, соответственно, - 24 и 9). Двадцать один сингл входил в первую десятку UK Singles Chart, 8 из них поднимались на вершину хит-парада, соответствующие показатели The Rolling Stones в Billboard Hot 100 - 28 и 8. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США, по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвёртое место в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.


Теги товара: Цветной винил
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The Rolling Stones - More Hot Rocks (coloured) (0018771205814) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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