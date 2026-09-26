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The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 9
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 10
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 11
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 12
The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Exile On Main Street
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 9
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 10
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 11
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 12
  • The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617377
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508773211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Exile On Main Street
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rocks off, Rip This Joint, Shake Your Hips, Casino Boogie, Tumbling Dice, Sweet Virginia, Torn and Frayed, Sweet Black Angel, Loving Cup, Happy, Turd on the Run, Ventilator Blues, I Just Want to See His Face, Let It Loose, All Down the Line, Stop Breaking Down, Shine a Light, Soul Survivor
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rocks off, Rip This Joint, Shake Your Hips, Casino Boogie, Tumbling Dice, Sweet Virginia, Torn and Frayed, Sweet Black Angel, Loving Cup, Happy, Turd on the Run, Ventilator Blues, I Just Want to See His Face, Let It Loose, All Down the Line, Stop Breaking Down, Shine a Light, Soul Survivor

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508773211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Exile On Main Street
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rocks off, Rip This Joint, Shake Your Hips, Casino Boogie, Tumbling Dice, Sweet Virginia, Torn and Frayed, Sweet Black Angel, Loving Cup, Happy, Turd on the Run, Ventilator Blues, I Just Want to See His Face, Let It Loose, All Down the Line, Stop Breaking Down, Shine a Light, Soul Survivor
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rocks off, Rip This Joint, Shake Your Hips, Casino Boogie, Tumbling Dice, Sweet Virginia, Torn and Frayed, Sweet Black Angel, Loving Cup, Happy, Turd on the Run, Ventilator Blues, I Just Want to See His Face, Let It Loose, All Down the Line, Stop Breaking Down, Shine a Light, Soul Survivor
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Exile On Main Street (Half Speed) (0602508773211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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