Top.Mail.Ru
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 1
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 2
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 3
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 4
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 5
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 6
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 7
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 8
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 9
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Rated R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 1
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 2
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 3
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 4
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 5
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 6
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 7
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 8
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 9
  • Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508108556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Rated R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка

Rated R - переиздание студийного альбома американской рок-группы Queens of the Stone Age, первоначально выпущенного в 2000 году. Релиз впервые представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле и включает синглы Feel Good Hit Of The Summer, Monsters In The Parasol и The Lost Art Of Keeping A Secret. Queens of the Stone Age - американская рок-группа из Калифорнии, основанная в 1996 году Джошем Хомми. Группа играет комбинированный вариант метала и психоделического рока, являясь, таким образом, одним из наиболее известных представителей стоунера.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508108556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Rated R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rated R - переиздание студийного альбома американской рок-группы Queens of the Stone Age, первоначально выпущенного в 2000 году. Релиз впервые представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле и включает синглы Feel Good Hit Of The Summer, Monsters In The Parasol и The Lost Art Of Keeping A Secret. Queens of the Stone Age - американская рок-группа из Калифорнии, основанная в 1996 году Джошем Хомми. Группа играет комбинированный вариант метала и психоделического рока, являясь, таким образом, одним из наиболее известных представителей стоунера.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...