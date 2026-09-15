Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Rated R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 617360
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508108556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Rated R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка
Rated R - переиздание студийного альбома американской рок-группы Queens of the Stone Age, первоначально выпущенного в 2000 году. Релиз впервые представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле и включает синглы Feel Good Hit Of The Summer, Monsters In The Parasol и The Lost Art Of Keeping A Secret. Queens of the Stone Age - американская рок-группа из Калифорнии, основанная в 1996 году Джошем Хомми. Группа играет комбинированный вариант метала и психоделического рока, являясь, таким образом, одним из наиболее известных представителей стоунера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508108556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Rated R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Rated R - переиздание студийного альбома американской рок-группы Queens of the Stone Age, первоначально выпущенного в 2000 году. Релиз впервые представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле и включает синглы Feel Good Hit Of The Summer, Monsters In The Parasol и The Lost Art Of Keeping A Secret. Queens of the Stone Age - американская рок-группа из Калифорнии, основанная в 1996 году Джошем Хомми. Группа играет комбинированный вариант метала и психоделического рока, являясь, таким образом, одним из наиболее известных представителей стоунера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Queens Of The Stone Age - Rated R (0602508108556) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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