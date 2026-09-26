Top.Mail.Ru
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 3
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 4
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 5
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 6
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 7
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 3
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 4
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 5
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 6
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 7
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617334
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438075881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Трек-лист
Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine & Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanem, D. & E, Time And Again, Goodbye J.D.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка

"TWe Get Requests" - переиздание студийного альбома квартета Оскара Питерсона, первоначально выпущенного в 1965 году. Оскар Питерсон - канадский джазовый пианист, композитор, руководитель трио, преподаватель и один из самых выдающихся пианистов-виртуозов джаза.

Отзывы о товаре Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438075881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Трек-лист
Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine & Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanem, D. & E, Time And Again, Goodbye J.D.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
"TWe Get Requests" - переиздание студийного альбома квартета Оскара Питерсона, первоначально выпущенного в 1965 году. Оскар Питерсон - канадский джазовый пианист, композитор, руководитель трио, преподаватель и один из самых выдающихся пианистов-виртуозов джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...