Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617334
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438075881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Трек-лист
Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine & Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanem, D. & E, Time And Again, Goodbye J.D.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка
"TWe Get Requests" - переиздание студийного альбома квартета Оскара Питерсона, первоначально выпущенного в 1965 году. Оскар Питерсон - канадский джазовый пианист, композитор, руководитель трио, преподаватель и один из самых выдающихся пианистов-виртуозов джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438075881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Трек-лист
Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine & Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanem, D. & E, Time And Again, Goodbye J.D.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
"TWe Get Requests" - переиздание студийного альбома квартета Оскара Питерсона, первоначально выпущенного в 1965 году. Оскар Питерсон - канадский джазовый пианист, композитор, руководитель трио, преподаватель и один из самых выдающихся пианистов-виртуозов джаза.
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Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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