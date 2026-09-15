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OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка

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OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 1
OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 2
OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 3
OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 4
OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 5
OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 6
OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Quando LAmore E Sensualita (Ennio Morricone)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Quando L&#039;Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[8024709234124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Quando LAmore E Sensualita (Ennio Morricone)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка

Quando LAmore ? Sensualita - саундтрек Эннио Марриконе к одноимённому итальянскому эротическому фильм режиссера Витторио Де Систи, вышедшему на экраны в 1973 году. Первое издание саундтрека на виниле относится к 1982 году. Переиздание 2022 года в серии Morricone segreto – N°04. Первое издание на двойном чёрном виниле в разворотном конверте. Эннио Мариконе - легендарный итальянский кинокомпозитор, аранжировщик и дирижер. Он написал музыкальное сопровождение к четырем сотням фильмов и передач. Самыми известными саундтреками Марриконе является музыка к фильмам режиссера Серджио Леоне, Хороший. Плохой. Злой и Однажды в Америке, а также саундтрек к фильму Жоржа Лотнера Профессионал с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Морриконе заслужил множество наград - один Оскар, восемь премий национальной кинопремии Италии Давид ди Донателло, несколько премий Золотой глобус и Грэмми.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[8024709234124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Quando LAmore E Sensualita (Ennio Morricone)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Quando LAmore ? Sensualita - саундтрек Эннио Марриконе к одноимённому итальянскому эротическому фильм режиссера Витторио Де Систи, вышедшему на экраны в 1973 году. Первое издание саундтрека на виниле относится к 1982 году. Переиздание 2022 года в серии Morricone segreto – N°04. Первое издание на двойном чёрном виниле в разворотном конверте. Эннио Мариконе - легендарный итальянский кинокомпозитор, аранжировщик и дирижер. Он написал музыкальное сопровождение к четырем сотням фильмов и передач. Самыми известными саундтреками Марриконе является музыка к фильмам режиссера Серджио Леоне, Хороший. Плохой. Злой и Однажды в Америке, а также саундтрек к фильму Жоржа Лотнера Профессионал с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Морриконе заслужил множество наград - один Оскар, восемь премий национальной кинопремии Италии Давид ди Донателло, несколько премий Золотой глобус и Грэмми.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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