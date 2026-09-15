OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Quando L'Amore E Sensualita (Ennio Morricone) (8024709234124) виниловая пластинка
Quando LAmore ? Sensualita - саундтрек Эннио Марриконе к одноимённому итальянскому эротическому фильм режиссера Витторио Де Систи, вышедшему на экраны в 1973 году. Первое издание саундтрека на виниле относится к 1982 году. Переиздание 2022 года в серии Morricone segreto – N°04. Первое издание на двойном чёрном виниле в разворотном конверте. Эннио Мариконе - легендарный итальянский кинокомпозитор, аранжировщик и дирижер. Он написал музыкальное сопровождение к четырем сотням фильмов и передач. Самыми известными саундтреками Марриконе является музыка к фильмам режиссера Серджио Леоне, Хороший. Плохой. Злой и Однажды в Америке, а также саундтрек к фильму Жоржа Лотнера Профессионал с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Морриконе заслужил множество наград - один Оскар, восемь премий национальной кинопремии Италии Давид ди Донателло, несколько премий Золотой глобус и Грэмми.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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