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OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка

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0028948321285, Виниловая пластинка OST, Gladiator (Hans Zimmer &amp; Lisa Gerrard) - фото 1
0028948321285, Виниловая пластинка OST, Gladiator (Hans Zimmer &amp; Lisa Gerrard) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0028948321285, Виниловая пластинка OST, Gladiator (Hans Zimmer &amp; Lisa Gerrard) - фото 1
  • 0028948321285, Виниловая пластинка OST, Gladiator (Hans Zimmer &amp; Lisa Gerrard) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка

Саундтрек Ханса Циммера и Лизы Джеррард к фильму Гладиатор 2000 года. Саундтрек получил премию Золотой глобус за лучшую музыку к фильму, а также был номинирован на Оскар и BAFTA Awards. Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм. Широко известен благодаря своим эпическим композициям, которые режиссёры успешно используют в боевиках и триллерах. Лауреат премии Оскар, двукратный лауреат премии Золотой глобус, трёхкратный лауреат премии Грэмми. Наиболее известен по музыке к таким фильмам и мультфильмам, как Человек дождя, Король Лев, Спирит: Душа прерий, Скала, Лучше не бывает, Гладиатор, Ангелы и демоны, Пёрл-Харбор, Начало, Интерстеллар и Робот по имени Чаппи, к сериям фильмов Пираты Карибского моря, Тёмный рыцарь, Шерлок Холмс, а также к играм Call Of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2. Лиза Джеррард - австралийский музыкант, вокалистка и композитор, получившая международную известность как участник музыкального коллектива Dead Can Dance. Также известна как кинокомпозитор.

Отзывы о товаре OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Саундтрек Ханса Циммера и Лизы Джеррард к фильму Гладиатор 2000 года. Саундтрек получил премию Золотой глобус за лучшую музыку к фильму, а также был номинирован на Оскар и BAFTA Awards. Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм. Широко известен благодаря своим эпическим композициям, которые режиссёры успешно используют в боевиках и триллерах. Лауреат премии Оскар, двукратный лауреат премии Золотой глобус, трёхкратный лауреат премии Грэмми. Наиболее известен по музыке к таким фильмам и мультфильмам, как Человек дождя, Король Лев, Спирит: Душа прерий, Скала, Лучше не бывает, Гладиатор, Ангелы и демоны, Пёрл-Харбор, Начало, Интерстеллар и Робот по имени Чаппи, к сериям фильмов Пираты Карибского моря, Тёмный рыцарь, Шерлок Холмс, а также к играм Call Of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2. Лиза Джеррард - австралийский музыкант, вокалистка и композитор, получившая международную известность как участник музыкального коллектива Dead Can Dance. Также известна как кинокомпозитор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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