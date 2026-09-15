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OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка

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OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 1
OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 2
OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 3
OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 4
OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 5
OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Back To The Future
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507421342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Back To The Future
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Huey Lewis & The News - The Power Of Love, Lindsey Buckingham - Time Bomb Town, The Outatime Orchestra - Back To The Future, Eric Clapton - Heaven Is One Step Away, Huey Lewis & The News - Back In Time, The Outatime Orchestra - Back To The Future Overture, Etta James, Richard Berry - The Wallflower (Dance With Me Henry), Marvin Berry & The Starlighters - Night Train, Marvin Berry & The Starlighters - Earth Angel (Will You Be Mine?), Marty McFly & The Starlighters - Johnny B. Goode
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка

"Back To The Future" - саундтрек к американскому приключенческому фильму 1985 года "Назад в будущее". Данный саундтрек с песнями из картины - содержит лишь две композиции, написанные Аланом Сильвестри, обе песни Хьюи Льюиса и The News, песни вымышленных Марвина Берри и группы The Starlighters (также в списке треков указано имя Марти МакФлая), одну ретро-композицию 1950-х годов под названием "The Wallflower (Dance With Me Henry)" и две поп-песни, которые появляются на заднем фоне. В фильме также звучало несколько композиций, не вошедших в официальный саундтрек. Среди них — инструментальная рок-версия песни "The Power Of Love", которую Марти играет вместе со своей вымышленной группой The Pinheads. Релиз представлен на черном виниле. "Назад в будущее" - американский приключенческий фильм с элементами фантастики режиссёра Роберта Земекиса и исполнительных продюсеров Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Премьера в США и Канаде состоялась 3 июля 1985 года. Сценаристами фильма выступили Боб Гейл и Роберт Земекис. Главную роль - подростка Марти Макфлая, случайно попавшего в прошлое в 1955 год, где он встречает своих юных родителей - сыграл Майкл Джей Фокс. Также в картине снялись Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Криспин Гловер и Томас Ф. Уилсон. Фильм стал самым успешным фильмом года, собрав более 381 миллионов долларов по всему миру. Фильм получил многочисленные положительные отзывы критиков. Он завоевал премию Хьюго за "Лучшую постановку", Сатурн за "Лучший фантастический фильм", Оскар за "Лучший монтаж звуковых эффектов". Также картина получила три номинации на премию Оскар, четыре номинации на Золотой глобус и пять номинаций на премию BAFTA. Президент США Рональд Рейган даже употреблял цитаты из фильма. В 2007 году Библиотека Конгресса США выбрала этот фильм для сохранения в Национальном реестре фильмов, а в июне 2008 года Американский институт киноискусства поставил его на 10-е место в списке лучших картин в жанре научной фантастики.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507421342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Back To The Future
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Huey Lewis & The News - The Power Of Love, Lindsey Buckingham - Time Bomb Town, The Outatime Orchestra - Back To The Future, Eric Clapton - Heaven Is One Step Away, Huey Lewis & The News - Back In Time, The Outatime Orchestra - Back To The Future Overture, Etta James, Richard Berry - The Wallflower (Dance With Me Henry), Marvin Berry & The Starlighters - Night Train, Marvin Berry & The Starlighters - Earth Angel (Will You Be Mine?), Marty McFly & The Starlighters - Johnny B. Goode
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Back To The Future" - саундтрек к американскому приключенческому фильму 1985 года "Назад в будущее". Данный саундтрек с песнями из картины - содержит лишь две композиции, написанные Аланом Сильвестри, обе песни Хьюи Льюиса и The News, песни вымышленных Марвина Берри и группы The Starlighters (также в списке треков указано имя Марти МакФлая), одну ретро-композицию 1950-х годов под названием "The Wallflower (Dance With Me Henry)" и две поп-песни, которые появляются на заднем фоне. В фильме также звучало несколько композиций, не вошедших в официальный саундтрек. Среди них — инструментальная рок-версия песни "The Power Of Love", которую Марти играет вместе со своей вымышленной группой The Pinheads. Релиз представлен на черном виниле. "Назад в будущее" - американский приключенческий фильм с элементами фантастики режиссёра Роберта Земекиса и исполнительных продюсеров Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Премьера в США и Канаде состоялась 3 июля 1985 года. Сценаристами фильма выступили Боб Гейл и Роберт Земекис. Главную роль - подростка Марти Макфлая, случайно попавшего в прошлое в 1955 год, где он встречает своих юных родителей - сыграл Майкл Джей Фокс. Также в картине снялись Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Криспин Гловер и Томас Ф. Уилсон. Фильм стал самым успешным фильмом года, собрав более 381 миллионов долларов по всему миру. Фильм получил многочисленные положительные отзывы критиков. Он завоевал премию Хьюго за "Лучшую постановку", Сатурн за "Лучший фантастический фильм", Оскар за "Лучший монтаж звуковых эффектов". Также картина получила три номинации на премию Оскар, четыре номинации на Золотой глобус и пять номинаций на премию BAFTA. Президент США Рональд Рейган даже употреблял цитаты из фильма. В 2007 году Библиотека Конгресса США выбрала этот фильм для сохранения в Национальном реестре фильмов, а в июне 2008 года Американский институт киноискусства поставил его на 10-е место в списке лучших картин в жанре научной фантастики.


Теги товара: Кинематограф
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OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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