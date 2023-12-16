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Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка - фото 1
Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка - фото 2
Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Melt Yourself Down
Альбом (сингл)
Pray For Me I Don’t Fit In
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка - фото 1
  • Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка - фото 2
  • Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438265589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Melt Yourself Down
Альбом (сингл)
Pray For Me I Don’t Fit In
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка

Pray For Me I Don’t Fit In - студийный альбом 2021 года группы Melt Yourself Down. Melt Yourself Down - британская группа, была основана в 2012 году и сочетает в себе элементы североафриканских музыкальных стилей, панка, джаза и фанка.

Отзывы о товаре Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка

16.12.2023
Михаил

Достоинства:
Интересный альбом.
Качество норм.
Не дорого.

Недостатки:
нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438265589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Melt Yourself Down
Альбом (сингл)
Pray For Me I Don’t Fit In
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Pray For Me I Don’t Fit In - студийный альбом 2021 года группы Melt Yourself Down. Melt Yourself Down - британская группа, была основана в 2012 году и сочетает в себе элементы североафриканских музыкальных стилей, панка, джаза и фанка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.12.2023
Михаил

Достоинства:
Интересный альбом.
Качество норм.
Не дорого.

Недостатки:
нет


Melt Yourself Down - Pray For Me I Don’t Fit In (0602438265589) виниловая пластинка – стоимость товара 2500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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