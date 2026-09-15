Top.Mail.Ru
Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 2
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 3
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 4
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 5
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 6
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 7
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 8
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 9
Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 2
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 3
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 4
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 5
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 6
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 7
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 8
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 9
  • Kendrick Lamar - Mr. Morale &amp; The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617241
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка

Mr. Morale &amp;amp;amp;amp;amp; The Big Steppers - студийный альбом 2022 года рэпера Кендрика Ламара. Это первый его альбом после выпуска DAMN в 2017. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский рэп-исполнитель. По мнению множества авторитетных музыкантов, является Новым королём Западного побережья. Первый в истории неджазовый и неклассический музыкант, получивший Пулитцеровскую премию.

Отзывы о товаре Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Mr. Morale &amp;amp;amp;amp;amp; The Big Steppers - студийный альбом 2022 года рэпера Кендрика Ламара. Это первый его альбом после выпуска DAMN в 2017. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский рэп-исполнитель. По мнению множества авторитетных музыкантов, является Новым королём Западного побережья. Первый в истории неджазовый и неклассический музыкант, получивший Пулитцеровскую премию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...