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Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка

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Lady GaGa &amp; Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - фото 1
Lady GaGa &amp; Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - фото 2
Lady GaGa &amp; Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa &amp; Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady GaGa &amp; Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady GaGa &amp; Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка

Love for Sale — второй совместный альбом Тони Беннетта и Леди Гаги 2021 года. Трек-лист состоит из кавер-версий песен американского джазового композитора Коула Портера. Издание на 180-граммовом аудиофильском виниле. Tony Bennett - итало-американский эстрадный певец, является основателем Художественной школы Фрэнка Синатры в Нью-Йорке. За время своей деятельности Тони получил множество наград, среди которых 16 премий Грэмми, две премии Эмми, и ряд других. В дискографии музыканта насчитывается порядка 70 альбомов, многие из которых получили платиновый, золотой и серебряный статусы. Леди Гага - американская певица и автор песен. Слава пришла к ней в 2008 году, с выходом дебютной пластинки. Леди Гага - одна из самых влиятельных певиц мира, она удостоилась четвертой строчки в списке 100 величайших женщин в музыке по версии телеканала VH1. Тираж её альбомов составляет 24 миллиона копий, а синглов - 125 миллионов. На счету певицы множество наград, в том числе 5 премий Грэмми, 13 - MTV Video Music Awards, 8 - MTV Europe Music Awards.

Отзывы о товаре Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Love for Sale — второй совместный альбом Тони Беннетта и Леди Гаги 2021 года. Трек-лист состоит из кавер-версий песен американского джазового композитора Коула Портера. Издание на 180-граммовом аудиофильском виниле. Tony Bennett - итало-американский эстрадный певец, является основателем Художественной школы Фрэнка Синатры в Нью-Йорке. За время своей деятельности Тони получил множество наград, среди которых 16 премий Грэмми, две премии Эмми, и ряд других. В дискографии музыканта насчитывается порядка 70 альбомов, многие из которых получили платиновый, золотой и серебряный статусы. Леди Гага - американская певица и автор песен. Слава пришла к ней в 2008 году, с выходом дебютной пластинки. Леди Гага - одна из самых влиятельных певиц мира, она удостоилась четвертой строчки в списке 100 величайших женщин в музыке по версии телеканала VH1. Тираж её альбомов составляет 24 миллиона копий, а синглов - 125 миллионов. На счету певицы множество наград, в том числе 5 премий Грэмми, 13 - MTV Video Music Awards, 8 - MTV Europe Music Awards.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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