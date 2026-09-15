Top.Mail.Ru
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 7
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 8
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
The Girl In The Other Room
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 8
  • Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547376923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
The Girl In The Other Room
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stop this world, Girl in the other room, Temptation, Almost blue, I've changed my address, Love me like a man, I'm pulling through, Black crow, Narrow daylight, Abandoned masquerade, I'm coming through, Departure bay
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stop this world, Girl in the other room, Temptation, Almost blue, I've changed my address, Love me like a man, I'm pulling through, Black crow, Narrow daylight, Abandoned masquerade, I'm coming through, Departure bay

Отзывы о товаре Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547376923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
The Girl In The Other Room
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stop this world, Girl in the other room, Temptation, Almost blue, I've changed my address, Love me like a man, I'm pulling through, Black crow, Narrow daylight, Abandoned masquerade, I'm coming through, Departure bay
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stop this world, Girl in the other room, Temptation, Almost blue, I've changed my address, Love me like a man, I'm pulling through, Black crow, Narrow daylight, Abandoned masquerade, I'm coming through, Departure bay
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - The Girl In The Other Room (0602547376923) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...